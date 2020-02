Peaky Blinders è una serie televisiva britannica che ha conquistato utenti di tutto il mondo. Il successo è aumentato dopo aver reso disponibili gli episodi sul colosso dello streaming, Netflix, grazie all’acquisto dei diritti di licenza. Steven Knight ha deciso di ideare una serie televisiva ambientata dopo la prima guerra mondiale in Brimingham, una cittadina della Gran Bretagna.

Attualmente sono disponibili cinque stagioni, ma la sesta è già in produzione e a definirla “la più incredibile di tutte” è lo stesso Knight. Eccovi svelate le ultime indiscrezioni ricevute nel paragrafo successivo.

Peaky Blinders arriva con la sesta stagione: ecco i dettagli

I fan più accaniti non si lasciano sfuggire nessun particolare, neanche quello più piccolo. Ad attirare la loro attenzione, infatti, sono alcune foto dell’attore Cillian Murphy con un taglio di capelli piuttosto simile a quello del personaggio che interpreta nella serie, Thomas Shelby.

Lo sceneggiatore Anthony Byrne ha rivelato alcuni dettagli sul personaggio di Tommy in questa sesta stagione: “Il suo personaggio deve fare una lunga partita. Deve mostrare pazienza e calma, quando gli altri vogliono invece reagire. Sta combattendo il suo comportamento e i suoi istanti. Questa è la cosa più pericolosa. Vuole uccidere Mosley, ma sa di non poterlo fare. Deve combatterlo, però, in modo diverso. Mosley tira fuori il peggio di Tommy Shelby. Credo che sia qui che la scrittura di Steven Knight sia così sofisticata. Per combattere contro Mosley, il personaggio Tommy finisce per combattere contro se stesso.”

La data d’uscita, però, non è stata ancora comunicata. In rete si vocifera che potrebbe arrivare entro la fine di quest’anno.