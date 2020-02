A conquistare numerosi spettatori è la serie televisiva britannica Black Mirror, ideata da Charlie Brooker. Una serie unica nel suo genero visto che si presenta come una serie televisiva antologica in cui ogni episodio è rappresentato da personaggi e scenari diversi. L’originalità della fiction britannica, però, è rappresentata anche dalla trama che racconta perché si incentra sulla tecnologia innovativa o sulle possibili invenzioni tecnologiche e gli effetti collaterali che quest’ultimi potrebbero avere sulla società stessa e sull’essere umano.

Insomma, una serie televisiva di un certo livello che tantissimi utenti hanno apprezzato notevolmente. Il suo successo è aumentato in seguito all’arrivo della serie televisiva sulla piattaforma più famosa al mondo di streaming online, Netflix. Ad oggi sono disponibili cinque stagioni, un film e una puntata speciale per il Natale, ma i fan attendono l’arrivo della sesta visto che l’ultimo finale fa pensare ad un seguito.

Black Mirror e la sesta stagione in arrivo: è ancora tutto un forse

Sulla sesta stagione di Black Mirror si sa ben poco, ma i fan sono positivi aspettando con ansia ulteriori comunicazioni ufficiali. Purtroppo né Charlie Brooker né la società di produzione ha rivelato qualcosa a riguardo.

Molto probabilmente, però, se ci sarà una sesta stagione sarà lanciata in esclusiva e in prima visione sulla piattaforma di streaming online Netflix. Eventuali notizie potrebbero essere comunicate dalla stessa piattaforma tramite il suo account ufficiale Instagram, Facebook o Twitter. Inutile dire che i fan continuano a stare con gli occhi ben aperti per scoprirne qualcosa in più.