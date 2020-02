Il volantino Comet attivo in tutti i punti vendita fino al 4 marzo 2020 nasconde al proprio interno un regalo alla massima potenza, con annesso anche il classico Tasso Zero che vi aiuterà a spendere il meno possibile su ogni acquisto effettuato sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale.

A differenza dell’ultima offerta di Euronics, il corrente volantino Comet risulta essere accessibile in ogni punto vendita sparso per il territorio, senza limitazioni particolari riguardanti regioni o soci. Alla base troviamo il solito e classico Tasso Zero, l’occasione perfetta per andare a richiedere un prestito da restituire poi in rate fisse senza interessi, con addebito diretto sul conto corrente (attenzione però, sarà necessario superare un livello minimo di spesa).

Volantino Comet: le offerte migliori della settimana

Osservando da vicino il mondo degli smartphone, non possiamo che apprezzare la presenza di Huawei P30 Pro a 649 euro, Huawei P30 a 479 euro, Huawei Nova 5T, Huawei P Smart Z a 189 euro, Huawei P30 Lite a 249 euro, Y6 2019 a 119 euro, Y5 2019 a 119 euro, Y7 2019 a 149 euro, Y6s a 149 euro, P Smart 2019 e P Smart+ 2019 a 159 o 179 euro.

In alternativa sarà possibile mettere le mani anche su Xiaomi Mi Note 10 a 599 euro, passando per Xiaomi Mi 9 a 399 euro, Redmi Note 8 Pro a 269 euro, Redmi Note 8T a 179 euro o Redmi Note 7 a 159 euro.

Tutti gli acquisti, come specificato in precedenza, potranno essere completati sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio. Maggiori informazioni a questo link.