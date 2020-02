La serie televisiva americana Le terrificanti avventure di Sabrina disponibile sulla piattaforma Netflix ha riscosso un successo incredibile in tutto il mondo. La fiction americana tratta dalla serie a fumetti con lo stesso nome è ambientata nella città di Riverdale e racconta le vicende della protagonista, Sabrina Spellman.

La quindicenne con una vita apparentemente normale nasconde il suo lato da strega ad amici e fidanzato, ma arriva il giorno in cui deve abbandonare la sua quotidianità per giurare fedeltà al signore oscuro, Satana. La giovane Spellman dovrebbe giurare fedeltà a Satana e iniziare la sua nuova vita nell’accademia delle arti occulte, ma così non succede perché decide di rifiutarsi.

Dal quel momento in poi, per Sabrina ci sono innumerevoli ostacoli e problemi da superare perché nessuna strega o stregone si è mai permesso di rifiutare i propri doveri. Lucifero, infatti, non prende bene questa disobbedienza.

Le terrificanti avventure di Sabrina: i fan attendono con ansia la quarta stagione

La serie tv americana è disponibile per tutti gli utenti che usufruiscono di un abbonamento Netflix con tre stagioni e uno speciale di Natale, ma inutile dire che i fan non aspettano altro che l’arrivo dei nuovi episodi.

In molti sospettano una quarta stagione poiché il finale della terza non è terminato con un episodi del tutto tranquillo, ma a confermare qualcosa in più è il personaggio di Nicholas, interpretato da Gavin Leatherwood. Durante un’intervista, il giovane attore, ha dichiarato: “Il mondo come lo conosciamo, gli ostacoli, le sfide e i nemici che abbiamo affrontato fino ad ora non reggono il confronto, secondo me, con quello che accadrà negli episodi successivi. Il mondo continua ad espandersi in maniera selvaggia.”