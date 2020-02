Forse non tutti sanno che l’app di Facebook è disponibile anche nella versione Lite, che altro non è che una versione semplificata del noto Social, più leggera sotto diversi punti di vista: pesa di meno, per cui occupa meno spazio di memoria rispetto all’app standard di Facebook; utilizza meno dati, per cui è ideale per chi dispone di pochi GB di traffico dati a propria disposizione; e carica gli aggiornamenti degli amici molto più velocemente.

Da oggi, Facebook Lite può essere utilizzato anche da chi desidera utilizzare il Social in modalità scura in quanto, inaspettatamente, l’azienda di Mark Zuckerberg ha in queste ore implementato la Dark Mode. Strano ma vero, la tanto attesa modalità scura è stata resa disponibile dapprima per la versione Lite del Social, che in quella standard. Tra i diversi vantaggi offerti dalla Dark Mode, una maggiore autonomia dello smartphone ed una migliore leggibilità durante le ore di utilizzo notturno del dispositivo.

Facebook Lite, come attivare la Dark Mode su uno smartphone Android

Non sai come attivare la modalità scura di Facebook su uno smartphone Android? Nessun problema, ti basterà seguire questa semplice e breve guida!

Anzitutto, se non ne sei ancora in possesso, il primo passo da compiere è scaricare l’app Facebook Lite sul tuo smartphone. Avvia l’app ed effettua il login al tuo account. A questo punto, clicca sulle tre lineette orizzontali in alto a destra: qui troverai diverse voci, tra cui anche quella relativa alla Dark Mode, accompagnata dall’icona a forma di luna. Per abilitare la modalità scura, ti basterà abilitare la voce Modalità sfondo nero ed il gioco è fatto. La Dark Mode di Facebook è attiva sul tuo smartphone!