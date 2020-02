———

La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha da poche ore annunciato l’inizio delle riprese di una delle serie TV più amate di tutto l’anno appena trascorso, il 2019. Stiamo ovviamente parlando della serie intitolata Stranger Things.

La terza stagione ha incollato alla televisione milioni di telespettatori, che non vedono l’ora di scoprire come andranno avanti le vite dei protagonisti, dopo aver apparentemente distrutto il male. Scopriamo gli ultimi dettagli e l’annuncio della piattaforma.

Netflix annuncia le riprese della quarta stagione di Stranger Things

I Duffer Brothers, creatori della serie TV fenomeno, Stranger Things, hanno recentemente annunciato l’inizio delle riprese della quarta stagione con un messaggio diffuso dallo stesso colosso di streaming. Nell’annuncio è stato anche confermato ufficialmente che David Harbour tornerà nel ruolo di Jim Hopper.

Ecco l’annuncio ufficiale: ‘‘Siamo entusiasti di poter ufficialmente confermare che le riprese dei nuovi episodi di Stranger Things sono attualmente in corso e ancora più felici di annunciare il ritorno di Jim Hopper!. Anche se forse questa non è proprio una buona notizia per il nostro “Americano”, che al momento è imprigionato lontano da casa nelle nevose terre desolate di Kamchatka, dove affronterà pericolosi esseri umani… e molto altro. Nel frattempo, negli Stati Uniti, segreti sepolti da tempo iniziano a salire in superficie, collegando ogni cosa… La quarta stagione sarà la più grande e la più terrificante fino ad ora, non vediamo l’ora che tutti possano vederla. Nel frattempo pregate per il nostro Americano”.

Al momento non sono stati rilasciati altri dettagli come numero di episodi, durata e soprattutto se questa quarta stagione potrebbe essere l’ultima o meno. Non ci resta, a questo punto che attendere maggiori indiscrezioni. Nel frattempo avremo sicuramente il tempo per fare una maratona riassuntiva degli scorsi episodi.