Il lancio è fissato per la stagione natalizia, ma in Rete continuano ad essere disseminati piccoli indizi ed informazioni che, insieme, iniziano a tratteggiare il profilo di quella che sarà la prossima console di casa Sony, la PlayStation di quinta generazione.

Il sito ufficiale di PlayStation 5 – andato Online appena qualche giorno fa – ci fornisce alcune informazioni fondamentali sul comparto hardware della console next-gen. Sappiamo, per esempio, che la console sarà alimentata da una CPU x86-64 Ryzen Zen2 octa-core, realizzata da AMD, insieme alla scheda grafica Radeon RDNA. E ancora, sappiamo che PlayStation 5 sarà dotata di un SSD personalizzato ad altissima velocità, supporto al Blu-Ray Ultra HD con capacità massima di 100 GB, un’unità per l’elaborazione dell’audio 3D ed un output video in 8K. Quanto a quest’ultimo, non è ancora chiaro se, effettivamente, la console sarà in grado di eseguire titoli in 8K o se, molto più semplicemente, permetterà la riproduzione di contenuti multimediali (quali immagini e video) in questa risoluzione.

PlayStation 5, è davvero questo il design della console?

Oltre ciò, però, il sito ufficiale di PlayStation 5 sembra svelare un dettaglio molto importante: il design della console di prossima generazione. In queste ore, infatti, sta girando sul Web un’immagine che ritrae la pagina principale del sito di PlayStation. Nello specifico, nel menù, la voce PS5 è accompagnata da un’icona che sembra far riferimento al design della console, molto simile a quello del dev-kit confermato dalla stessa Sony.

L’icona sarebbe poi scomparsa rapidamente dal sito ufficiale, ma qualcuno è riuscito comunque ad effettuarne una fotografia. Ora, ci sono diverse ipotesi a riguardo. Anzitutto, che potrebbe trattarsi di un fake realizzato da un qualche utente della Rete; in secondo luogo, potrebbe essere che Sony abbia voluto utilizzare un’icona temporanea, in attesa di svelare il design ufficiale della sua prossima console, utilizzando come immagine-guida quello del kit di sviluppo della PlayStation 5; o ancora, potrebbe essere che quello sia davvero il design della console e che Sony lo abbia rivelato per errore, ritirando l’immagine subito dopo. Quali sono le vostre ipotesi?