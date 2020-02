Nella giornata più romantica dell’anno, Telegram, una delle piattaforme di messaggistica istantanea più diffuse, sceglie di aggiornare la sua app introducendo diverse novità. Tra queste, anche un People Nearby migliorato, al fine di rendere più facile, per gli utenti, mettersi in contatto con le persone nelle vicinanze ed “organizzare un appuntamento di San Valentino all’ultimo minuto“.

Telegram, tutte le novità introdotte con l’aggiornamento di oggi

Per chi non lo sapesse, lo scorso Giugno, Telegram ha aggiunto la funzione Persone nelle vicinanze, che consente agli utenti di scambiare il proprio contatto con le persone intorno a sé, sfruttando la posizione geografica. Per farlo, occorre semplicemente aprire il menù di Telegram, cliccare sulla voce Contatti e infine su Aggiungi persone vicine. In questo modo, è anche possibile aderire a chat di gruppo locali. L’aggiornamento di oggi, ha aggiornato questa funzionalità alla versione 2.0, una versione migliorata rispetto a quella precedente.

Oltre ciò, è stata anche riprogettata la pagina profilo dei propri contatti, che mostra adesso tutti i file multimediali sotto le informazioni di contatto. Anche sfogliare le immagini del profilo è diventato più intuitivo ed immediato.

Infine, l’ultimo aggiornamento di Telegram ha aggiunto nuove emoji animate: il cuore (tutte le colorazioni), il cuore spezzato, il cuore rosa con il nastro giallo, la lettera sigillata con un cuore, la faccina con il bacio, la faccina con gli occhi a cuore, il gatto con gli occhi a forma di cuore, la faccina con innamorata con i tre cuoricini, gli amanti con il cuoricino ed il bacio.