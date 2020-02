Attorno allo scorso mese di dicembre, Motorola ha portato ufficialmente sul mercato mobile il suo primo smartphone pieghevole a conchiglia, cioè il nuovo Motorola Razr. Quest’ultimo è disponibile all’acquisto da pochissimi giorni nella sola colorazione Noir Black, ma a quanto pare arriverà molto presto in un’altra nuova colorazione definita Blush Gold.

L’azienda conferma l’arrivo della nuova colorazione del Motorola Razr

In queste ultime settimane erano già circolate alcune voci riguardanti il possibile arrivo di una nuova colorazione per lo smartphone pieghevole a marchio Motorola. Come già accennato precedentemente, ora sono da poco arrivate le prime conferme ufficiali e, secondo queste ultime, l’arrivo ufficiale è previsto in primavera. A cambiare sarà soltanto la colorazione, che qui sarà dorata, come è possibile vedere nell’immagine presente in questo articolo.

Il prezzo di vendita del Motorola Razr Blush Gold sarà il medesimo della versione Noir Black, pari cioè a 1599,90 euro. Le altre caratteristiche tecniche saranno le medesime. Come processore, infatti, troveremo sempre il già noto SoC Snapdragon 710 di Qualcomm, il quale sarà accompagnato da 6 GB di RAM e da 128 GB di storage interno. La batteria presente al suo interno sarà sempre da 2510 mAh, mentre il display interno sarà sempre un pannello P-OLED da 6.2 pollici di diagonale con una risoluzione da 876 x 2142 pixel.

Vi ricordiamo che arriverà molto presto sul mercato anche un altro smartphone pieghevole dotato dello stesso design a conchiglia del Motorola Razr, cioè il nuovo Samsung Galaxy Z Flip. A differenza del device di Motorola, il nuovo smartphone pieghevole di Samsung sarà alimentato dal processore Snapdragon 855+ di Qualcomm e avrà un display SuperAMOLED interno da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+.