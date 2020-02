Tramite un annuncio sui propri canali social, Xiaomi ha finalmente annunciato la data di presentazione dei nuovi top di gamma. Il lancio della famiglia Mi 10 è previsto per il prossimo 13 febbraio. Inizialmente si pensava che il produttore potesse rubare la scena a Samsung scegliendo la stessa data del Galaxy Unpacked ma così non è stato.

Xiaomi tuttavia, non terrà una presentazione dal vivo ma sarà possibile seguire l’evento online. Si tratta di una decisione particolare per il produttore Cinese che di solito ci tiene alla partecipazione di stampa e curiosi ai vai lanci. In questo caso, però, il brand ha optato per un evento diverso dal solito.

Ecco quando verrà lanciata la famiglia Xiaomi Mi 10

La motivazione, per quanto non indicata da Xiaomi, potrebbe essere riconducibile all’epidemia di Coronavirus che ha colpito la Cina. Molti produttori stanno cercando di limitare la possibile esposizione a rischi dei propri dipendenti. Brand importanti come LG e ZTE non parteciperanno al prossimo MWC e persino un colosso come Foxcomm ha deciso di chiudere le fabbriche. La scelta di Xiaomi è quindi assolutamente condivisibile.

Al momento, le uniche cose certe su Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro sono i render ufficiali trapelati online. Il brand inoltre ha confermato la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 865 ma non si conosce altro. Possiamo immaginare che a supportare il sistema ci saranno almeno 8GB di memoria RAM LPDDR5.

La versione Pro potrebbe essere caratterizzata da un comparto fotografico interessante, con l’ottica principale da 108MP. Che sia online o offline, l’evento di Xiaomi sarà certamente interessante e permetterà di scoprire tutti i segreti della nuova famiglia Mi 10. Non resta che attendere il prossimo 13 febbraio per avere tutte le risposte.