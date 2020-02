Anche Fortnite come Pokémon Go ha deciso di introdurre un evento in occasione della festa di San Valentino. I players, infatti, sembrano essere entusiasti perché hanno la possibilità di ottenere fantastiche ricompense e particolari Skin. Eccovi svelati maggiori dettagli nel paragrafo seguente.

Fortnite: ecco quali le novità in occasione della festa di San Valentino

Fortnite negli anni ha riscosso un successo incredibile e i players continuano a giocare a questo videogame proprio perché non si presenta come un gioco monotono. Lo sviluppatore, Epic Games, insieme al team di sviluppo introduce sempre nuove funzioni ed eventi in modo da tenere attivi i giocatori e non farli stancare.

In occasione della festa degli innamorati, Epic Games, ha deciso di celebrare questa festa introducendo un nuovo evento: Amore e Guerra. Fino al prossimo 17 Febbraio, i players possono partecipare a specifiche sfide per ottenere ricompense e skin gratuite. Inoltre, l’evento introduce anche una Modalità a tempo che prende il nome di Trova e Distruggi.

Comunque sia, le sorprese non finiscono qua perché Fortnite ha deciso di introdurre anche la Battaglia tra i Creatori della Community. Difatti, tutti i players interessati possono formare una squadra con gli altri Creatori Europei che hanno deciso di partecipare a questa battaglia, ma hanno tempo fino al 15 di Febbraio per crearla. Secondo quanto dicono le notizie pubblicate, ogni Creatore può creare una squadra di un massimo 5000 players per un totale di 20 team. L’obiettivo è quello di racimolare più V-Buck Gratuiti, per un totale di sei milioni di unità in palio.