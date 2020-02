WhatsApp sta finalmente rilasciando la modalità dark su iPhone. È apparsa una nuova versione beta di WhatsApp per iOS con la modalità scura abilitata. Ciò indica che sarà presto disponibile per tutti gli utenti iPhone. MacRumors riporta che le note sui test includono una modalità dark, sebbene nessun beta tester abbia condiviso l’aspetto della modalità.

Le app iOS più popolari sono già state aggiornate per includere la modalità scura e WhatsApp sta facendo attendere molto i suoi utenti. La piattaforma di messaggistica sta anche testando un tema scuro simile per la sua app Android, che è apparso in beta il mese scorso.

WhatsApp modalità scura in arrivo anche su Android

È facile ottenere l’APK e installare manualmente (a proprio rischio) la beta di WhatsApp per Android, ma gli utenti iOS devono aderire al programma TestFlight. Con entrambe le versioni beta iOS e Android ora dotate di una modalità scura, non passerà molto tempo prima che tutti possano finalmente provarlo. L’impostazione è apparsa per la prima volta in una recente versione beta di WhatsApp per Android, che indica ciò che gli utenti di iOS possono aspettarsi in futuro.

L’ultima beta di Android include anche nuovi sfondi scuri per gli utenti per personalizzare la loro esperienza. Questi nuovi colori saranno sicuramente disponibili anche per l’app su iOS. Non siamo ancora sicuri quando le build stabili di WhatsApp avranno la “Modalità scura”, ma sicuramente non ci vorrà molto tempo. Di recente, la società ha rilasciato anche la modalità scura per l’app di Gmail.