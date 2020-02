Il prossimo 11 febbraio, Samsung terrà il proprio evento Galaxy Unpacked durante il quale presenterà diverse novità. L’azienda ha cercato di mantenere il più stretto riserbo sui device che saranno svelati, ma i rumor si susseguono incessanti.

Grazie all’utente Twitter Ishan Agarwal, è possibile avere la conferma delle intenzioni di Samsung per quanto riguarda l’evento. Il produttore coreano infatti, solleverà il sipario sulla famiglia Galaxy S20 e sul Galaxy Z Flip. Fino ad ora si pensava che questi device potessero arrivare il prossimo 11 febbraio, ma adesso c’è la certezza.

The first Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Official Poster! Both shades look pretty good. Also, the Galaxy Z Flip. Both are gonna be pretty expensive phones, though. Which one would you get? #GalaxyZFlip #GalaxyS20Ultra #GalaxyS20Series #Samsung #UNPACKED #GalaxyUNPACKED pic.twitter.com/pfqybnhLvM

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 7, 2020