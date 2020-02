Fino a qualche giorno fa pensavamo che il prossimo Motorola Edge+ avrebbe avuto in dotazione il pennino in stile Galaxy Note 10. Tuttavia, diverse indiscrezioni trapelate in rete ci hanno poi suggerito che è in arrivo un altro smartphone che sarà dotato di un pennino, cioè il prossimo Motorola Moto G Stylus. Analizziamo brevemente le presunte specifiche tecniche trapelate online.

Ecco le presunte specifiche tecniche del device di Motorola dotato di un pennino

Le nuove informazioni pubblicate online provengono dal noto portale XDA-Developers. Secondo il team del portale, il nuovo device a marchio Motorola apparterrà alla fascia media del mercato. Come processore, infatti, ci sarà il già collaudato SoC Snapdragon 665 di Qualcomm. Come tagli di memoria, troveremo 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno e non mancherà l’ultima release del software Android 10.

Nessuna novità dal punto di vista prestazionale, quindi, per questo nuovo Motorola Moto G Stylus. Come sappiamo, infatti, caratteristica che contraddistinguerà il device sarà la presenza di un pennino, proprio come la gamma Galaxy Note di Samsung. Ovviamente questo pennino non avrà il supporto alle stesse feauture della S-Pen del colosso sudcoreano, ma sarà comunque interessante vedere uno smartphone del genere anche in questa fascia di prezzo. Di seguito vi riportiamo il resto delle presunte specifiche tecniche.