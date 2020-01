Durante la prossima fiera mondiale del Mobile World Congress 2020 che si terrà a Barcellona ci sarà anche l’azienda Motorola che dovrebbe presentare diversi nuovi smartphone. Nello specifico, l’azienda ha da poco rilasciato alcuni teaser ufficiali riguardo a un evento di presentazione fissato per il prossimo 23 febbraio. Ma cosa verrà presentato durante questo evento?

Motorola Edge+, Motorola Moto G8 e altri in arrivo al MWC 2020?

In queste ultime settimane sono aumentati i rumors e i leaks riguardanti i futuri smartphone a marchio Motorola ed è molto probabile che almeno uno di questi verrà annunciato proprio durante l’evento di presentazione ufficiale previsto per il 23 febbraio. Cosa possiamo quindi aspettarci da parte dell’azienda al Mobile World Congress 2020?

In primis, sappiamo che nei piani di Motorola c’è l’arrivo ufficiale di un nuovo smartphone top di gamma, conosciuto attualmente come Motorola Edge+. Quest’ultimo dovrebbe infatti essere il vero dispositivo di punta dell’azienda e dovrebbe essere alimentato dal potente SoC Snadragon 865 di casa Qualcomm. Dal punto di vista del design, invece, sul fronte troveremo molto probabilmente un display forato e, come feature innovativa, potremmo trovare una Pen in stile Galaxy Note 10.

Oltre a questo top di gamma, sappiamo poi che sono già in lavorazione almeno due nuovi dispositivi appartenenti alla fascia media. Uno di questi è il Motorola Moto G8, il quale è stato diverse volte il protagonista di numerosi rumors e immagini renders. Nello specifico, sappiamo che anche qui troveremo sul fronte un display forato con una diagonale da 6.39 pollici in risoluzione HD+; sul retro ci sarà invece una quad camera posteriore. Il SoC presente a bordo sarà lo Snapdragon 665 di Qualcomm, mentre la batteria avrà una capienza di 4000 mAh.

Ultimo dispositivo che potrebbe essere annunciato al prossimo MWC 2020 è il Motorola Moto G8 Power. Quest’ultimo dovrebbe essere caratterizzato sempre dalla presenza di un display forato ma con una diagonale da 6.36 pollici in risoluzione FHD+. La batteria, in questo caso, dovrebbe essere da ben 5000 mAh.

Insomma,potrebbero esserci tanti smartphone interessanti da parte dell’azienda durante questo evento di presentazione. Staremo a vedere quale di questi device verrà effettivamente presentato.