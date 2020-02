Iliad: offerte segrete disponibili sul sito a partire da 4 euro

Ogni volta che si parla di Iliad, sono tanti gli utenti che sono tentati nel cambiare gestore. Infatti questa azienda, malgrado qualche piccolo problema iniziale, ma ormai ingranato una marcia che sembra irraggiungibile da tutte le altre aziende nel settore mobile. Diverso tempo è passato da quando la prima offerta di Iliad è arrivata sul mercato, ma ora la situazione è ormai definita.

Il noto gestore proveniente dalla Francia si ritrova al quarto posto in graduatoria, direttamente dietro ai colossi che hanno scandito pagine importanti della storia della telefonia in Italia. In questo momento una grande promozione domina senza problemi anche per quanto riguarda le pubblicità in TV. Stiamo parlando della Giga 50, la quale però non sembra essere l’unica soluzione che Iliad ha pronta per i suoi prossimi utenti.

Iliad, sul sito ufficiale ci sono due promozioni che serviranno al gestore per difendersi dalla concorrenza che ora rivuole i suoi utenti

Nonostante quella migliore di cui abbiamo parlato poche righe fa basti a portare nuovi utenti all’interno del bacino di Iliad, sul sito ufficiale ce ne sono anche altre due. Stiamo parlando della Solo Voce e della Giga 40, due soluzioni che in molti credevano non più disponibili ormai da diverso tempo.

La prima risulta estremamente semplice da utilizzare, dal momento che include pochi contenuti. Ci sono al suo interno minuti ed SMS senza limiti verso tutti con un prezzo di 4,99 € al mese. La seconda include invece oltre a minuti ed SMS senza limiti, anche 40 giga per navigare sul web in 4G. Il prezzo corrisponde a soli 6,99 € al mese.