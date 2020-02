Iliad: grandi offerte solo sul sito ufficiale, nessuno le aveva viste

Iliad è un gestore che è arrivato dopo ma che è riuscito ad avere un gran seguito in poco tempo. Nessuno avrebbe scommesso un solo euro su questa nuova realtà, la quale poi si è dimostrata all’altezza della situazione senza troppi problemi. Le sue offerte sono diventate un must all’interno della società che fa riferimento al mondo della telefonia mobile, e tuttora sono tra le più gettonate.

Negli ultimi tempi però Iliad ha dovuto difendersi, soprattutto perché tutte le aziende a cui ha rubato gli utenti stanno reagendo. Sono pertanto arrivate nuove promozioni da parte di diversi colossi della telefonia, i quali questa volta non vogliono soccombere. Proprio per questo Iliad ci ha tenuto a ricordare a tutti che sul sito ufficiale ci sono delle promozioni che non sono ancora scadute.

Iliad, ecco due promozioni davvero interessanti che potete trovare ancora disponibili sul sito ufficiale allo stesso prezzo

Nonostante in tv la promozione da 50 giga stia ancora spopolando, Iliad voleva ricordare a tutti coloro che vogliono cambiare gestore che esistono altre due offerte. Queste sono disponibili sul sito ufficiale e con prezzi estremamente bassi. La prima è la Solo Voce, la quale include al suo interno minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e un prezzo di soli 4,99 € al mese per sempre.

La seconda è poi la Giga 40, promozione di gran livello che costa solo 6,99 € al mese per sempre. Al suo interno i contenuti parlano chiaro: messaggi senza limiti verso tutti, telefonate senza limiti verso tutti e 40 giga di traffico dati in 4G per navigare in internet.