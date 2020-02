L’azienda cinese Xiaomi presenta da sempre sul mercato mobile diversi smartphone molto interessanti, soprattutto appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato. Tra questi dispositivi, la serie Redmi è forse la più conosciuta e la più apprezzata per il buon rapporto tra qualità e prezzo. La serie di smartphone entry-level Redmi 8, in particolare, è stata presentata ormai diversi mesi fa e, come sappiamo, sono già cominciati i rumors e le indiscrezioni sulla futura serie. Il Redmi 9, in particolare, è l’oggetto degli ultimi leaks.

Redmi 9: tanti piccoli miglioramenti rispetto al suo predecessore

Sono già trapelate alcune piccole informazioni riguardanti questo nuovo device entry-level, ma ora i nuovi rumors arrivano direttamente da parte dell’azienda. Nello specifico, tramite alcuni post sui social il vice presidente di Xiaomi ci ha suggerito che il nuovo Redmi 9 sarà ancora più potente e più prestante del suo predecessore.

Queste affermazioni lasciano intendere, quindi, che il prossimo entry-level targato Redmi avrà sicuramente una batteria più capiente rispetto al precedente modello. Dato che lo scorso Redmi 8 ha una batteria da ben 5000 mAh, possiamo immaginare che l’azienda sia pronta a portare su questo Redmi 9 una batteria da addirittura 6000 mAh. D’altro canto, diversi competitors come Samsung hanno già portato sul mercato smartphone con questo quantitativo di batteria, come lo scorso Samsung Galaxy M30s.

Oltre a questo, poi, verrà aggiornato senza ombra di dubbio il processore. Grazie a dei precedenti rumors, sappiamo che l’azienda ha intenzione di adottare sul prossimo Redmi 9 un SoC MediaTek, molto probabilmente il SoC MediaTek Helio G70. Si tratta di un processore pensato per offrire buone performance soprattutto in ambito gaming. Se troveremo effettivamente questo SoC, ci sarà quindi un bel salto di qualità rispetto al SoC dello scorso Redmi 8.