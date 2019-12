Non sono passati molti mesi dall’arrivo ufficiale sul mercato mobile degli ultimi dispositivi della famiglia Redmi 8, ma a quanto pare poco importa. Secondo le ultime notizie trapelate in rete, Xiaomi sarebbe in procinto di presentare a breve uno dei successori della serie, cioè il nuovo Redmi 9.

Redmi 9 arriverà a inizio 2020

Ebbene sì. Nonostante siano presenti numerosi smartphone nella fascia medio-bassa del mercato, l’azienda cinese Xiaomi sta già programmando l’arrivo di un altro device di questa fascia. Come già accennato, il primo smartphone che aprirà le danze sarà il prossimo Redmi 9 e, stando agli ultimi rumors, dovrebbe arrivare sul mercato durante i primi mesi del prossimo anno.

Per quanto riguarda la dotazione hardware, sembra che anche per questo modello l’azienda abbia scelto un processore targato MediaTek. Nello specifico, dovrebbe trattarsi del nuovo processore MediaTek Helio G70 (il quale non è stato ancora annunciato sul mercato). Già da qualche tempo, infatti, Xiaomi ha deciso di utilizzare sui propri smartphone i nuovi processori MediaTek, come ad esempio sull’ultimo Redmi Note 8 Pro con a bordo il SoC MediaTek Helio G90T. Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo Redmi 9 potrebbe inoltre disporre di almeno 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno.

Al momento non abbiamo altre informazioni, soprattutto per quanto riguarda il design del nuovo terminale di Xiaomi. Vi ricordiamo che il suo predecessore, il Redmi 8, è caratterizzato da un display con notch a goccia centrale con una diagonale da 6.22 pollici in risoluzione HD+, mentre sul retro dispone di una singola fotocamera accompagnata da un flashLED.