Tesla: le ultime novità e sorprese sulla gamma di auto elettriche

Che si tratti di un aggiornamento del firmware o di nuovi modelli di automobili targate Tesla, tutti i leaker del mondo setacciano il deep web alla ricerca di nuovi informazioni da divulgare. Oggi si parla del fatto che è in arrivo un nuovo aggiornamento 2020 sulle Tesla Model S e Model X, le quali si dice che possano montare un caricabatterie Qi wireless integrato, un nuovo tipo di porta di ricarica, un nuovo tipo di sospensione e nuovi sedili.

Insomma, leak o no, le novità da parte del marchio di Elon Musk sembra proprio che non si facciano attendere in questi primi scampoli del 2020. Intanto, Tesla Motors ha comunicato risultati molto positivi dal quarto trimestre del 2019 con ricavi pari a 7,38 miliardi di dollari, in aumento del 2% rispetto all’anno precedente ai 7,23 miliardi del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.