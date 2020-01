Il volantino Expert appare essere soddisfacente, prima di tutto per la possibilità di mettere le mani su una lunga serie di offerte e di prezzi bassi da far assolutamente girare la testa alla maggior parte dei consumatori.

Attivo in ogni negozio del territorio nazionale, nonché direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso (ma attenzione ai costi di spedizione per la consegna a domicilio), il volantino Expert parte dal solito ed amatissimo Tasso Zero, ovvero dalla possibilità di richiedere, ed ottenere, un finanziamento senza interessi da ripagare in rate fisse mensili addebitate direttamente sul conto corrente.

Riscoprite le migliori offerte Amazon ed i nuovi spettacolari codici sconto sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Expert accoglie le richieste degli utenti con nuovi prezzi

Il trend del momento, almeno per quanto riguarda il mondo dei rivenditori di elettronica, è proprio quello di avvicinarsi agli smartphone toccando quasi esclusivamente la fascia media, ovvero tutti quei modelli il cui prezzo di vendita non supera i 400 euro. L’attenzione ricade quindi sui soliti Oppo Reno, Galaxy A70, Galaxy A50, Huawei P30 Lite o Galaxy A80.

Chiaramente esiste anche la possibilità di risparmiare di più, rinunciando in parte alla qualità generale del prodotto in sé, arrivando a mettere le mani su uno Xiaomi Redmi Note 8T, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, proprio per la richiesta finale di 200 euro circa per la versione no brand.

Tutti gli acquisti possono essere completati sia online che nei negozi, naturalmente includono anche altre categorie merceologiche, visibili direttamente dalle pagine del volantino Expert inserite in fondo al nostro articolo.