Trony promette un risparmio incredibile con un volantino il cui unico obiettivo è proprio quello di aiutare gli utenti a spendere il meno possibile sui propri acquisti. La campagna promozionale risulta essere attiva fino all’11 febbraio solamente nei punti vendita delle regioni Calabria e Sicilia, non si potranno completare le compravendite altrove o sul sito ufficiale.

Alla base troviamo il solito e classico Tasso Zero, un’occasione unica per richiedere un finanziamento senza interessi, in modo da poter pagare l’intera cifra in comode rate fisse mensili addebitate in automatico direttamente sul proprio conto corrente. Per ottenerlo sarà comunque necessario recarsi in negozio con le buste paga dei mesi precedenti, per la valutazione d’affidabilità.

Tutti i codici sconto Amazon e le offerte più incredibili degli ultimi giorni sono disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Trony: quando il risparmio è ormai di casa

Il volantino Trony riesce sempre ad entusiasmare i consumatori proponendosi come valida alternativa alle proposte più in voga del periodo. Al suo interno si possono trovare tantissime offerte in grado di soddisfare la maggior parte di noi, passando dai top di gamma come Huawei P30 Pro in vendita a 699 euro o Samsung Galaxy S10+ a 849 euro, per finire anche su dispositivi dal migliore rapporto qualità/prezzo.

Uno dei più allettanti è sicuramente lo Huawei Nova 5T, da poco disponibile sul mercato, presenta caratteristiche tecniche e prestazionali in generale di fascia altissima, al netto della richiesta finale di soli 399 euro. Tutti gli altri sconti del volantino Trony sono reperibili direttamente tra le pagine seguenti.