Apple ha appena aggiornato il suo servizio di Mappe, introducendo diverse novità. A partire da una riprogettazione delle mappe, così da garantire agli utenti una visuale molto più dettagliata delle strade, dei parchi, degli aeroporti, dei centri commerciali o un qualsiasi altro edificio nelle vicinanze.

Oltre ciò, Apple ha introdotto anche delle nuove funzionalità, come Look Around e Collections. La prima, è una sorta di Street View di Google Maps. Consiste in immagini interattive ad alta risoluzione delle strade di una città, che può essere così esplorata direttamente dall’iPhone o dall’iPad.

Le Collezioni, invece, raggruppano tutti i luoghi preferiti degli utenti o quelli che si vogliono visitare in futuro. E’ possibile creare diverse Collezioni (ad esempio in base alla città o alla categoria) e condividerle con gli altri utenti.

Allo stesso modo, è adesso possibile aggiungere un particolare luogo alla lista Preferiti, così da ottenere le indicazioni stradali in modo semplice ed immediato ogniqualvolta lo si voglia raggiungere, direttamente dalla schermata principale di Mappe.

Tra le altre novità introdotte sul servizio di Mappe di Apple:

orari di partenza e di arrivo di autobus e treni aggiornati in tempo reale. Vengono anche segnalate eventuali interruzioni del servizio;

aggiornati in tempo reale. Vengono anche segnalate eventuali interruzioni del servizio; condivisione dell’orario di arrivo approssimativo con amici, colleghi o familiari, che potranno così ricevere informazioni ed aggiornamenti sul viaggio, qualora l’orario di arrivo dovesse subire delle variazioni;

con amici, colleghi o familiari, che potranno così ricevere informazioni ed aggiornamenti sul viaggio, qualora l’orario di arrivo dovesse subire delle variazioni; informazioni su di un volo , come l’orario di partenza, il gate o eventuali modifiche/cancellazioni;

, come l’orario di partenza, il gate o eventuali modifiche/cancellazioni; mappe interne per gli aeroporti o i centri commerciali . E’ possibile, per esempio, dove si trovano i bagni, quali sono i negozi o i ristoranti aperti e su che piano si trovano;

. E’ possibile, per esempio, dove si trovano i bagni, quali sono i negozi o i ristoranti aperti e su che piano si trovano; modalità Flyover, per una vista dall’alto su una determinata zona.

L’aggiornamento dell’app Mappe di Apple è disponibile, per il momento, per gli utenti degli Stati Uniti. Il colosso di Cupertino, però, ha riferito che tutte queste novità arriveranno anche nel resto del mondo entro la fine dell’anno.