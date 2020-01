L’arrivo della certificazione FCC del prossimo device entry-level Realme C3 ci aveva già suggerito il suo imminente arrivo. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda ha pubblicato alcune immagini teaser ufficiali in cui comunica la data del debutto ufficiale del device.

Realme C3 arriverà ufficialmente il prossimo 6 febbraio

L’evento di presentazione ufficiale del nuovo smartphone entry-level si terrà il prossimo 6 febbraio alle ore 12:30 e sarà inoltre possibile seguire la diretta sulle varie piattaforme social dell’azienda. Oltre a questo, le immagini teaser pubblicate da Realme ci hanno anche svelato quello che sarà a tutti gli effetti il design definitivo dello smartphone.

Osservando questi teaser ufficiali, possiamo notare come sul fronte il design del nuovo Realme C3 sarà praticamente uguale a quello del suo predecessore, il Realme C2. Sul fronte, infatti, ci sarà un ampio display con un classico notch a goccia o waterdrop. Cambierà invece leggermente il design della scocca posteriore. Sul nuovo device troveremo infatti una dual camera posteriore posta a semaforo al centro della backcover. Sul suo predecessore, invece, i due sensori fotografici erano posti orizzontalmente sulla scocca.

Dall’immagine teaser non si riesce a capire se ci sarà o meno sul retro un sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali. Tuttavia, sulla certificazione FCC pubblicata qualche giorno fa, era presente uno schema del device in cui si vedeva chiaramente la presenza sul retro del sensore biometrico. Questo sarà quindi uno degli upgrade rispetto al passato, dato che lo scorso Realme C2 non disponeva di tale sensore.

Nel corso dei prossimi giorni ci aspettiamo tanti altri teaser ufficiali del nuovo Realme C3, quindi continuate a seguirci per non perdervi nessun aggiornamento.