Le passa a Wind attualmente attivabili, almeno fino al termine del mese corrente, sono davvero invitanti per la maggior parte dei consumatori, sopratutto per essere in grado di offrire la possibilità di richiedere grandissimi contenuti, ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora.

Entrambe le soluzioni che andremo a raccontarvi, tuttavia, sono purtroppo distribuite in versione operator attack, ciò sta a significare che risulteranno essere accessibili solamente da parte di coloro che sono in possesso di una SIM ricaricabile di un determinato operatore telefonico. La portabilità resta essere sempre obbligatoria, inizialmente si dovranno versare 11,99 euro per la promozione e 10 euro per la SIM, ricordando ad ogni modo che è presente un vincolo contrattuale; per tutti i 24 mesi successivi alla data di attivazione l’utente non potrà richiedere la portabilità dall’azienda, senza essere costretto a pagare una penale del valore di 15 euro, addebitata direttamente proprio sul credito della SIM stessa.

Passa a Wind: le due promozioni che nessuno si aspettava di vedere

La più intrigante è sicuramente la All Inclusive 50 Fire, una soluzione disponibile in esclusiva per gli uscenti di Iliad o di un virtuale in generale, tramite la quale il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di utilizzare mensilmente minuti illimitati, 50 giga di traffico, nonché 200 SMS da poter spedire a chiunque desideri. Il prezzo fisso previsto è di 6,99 euro a rinnovo.

L’alternativa per gli esclusi dalla precedente, ovvero i clienti di LycaMobile, è rappresentata dalla All Inclusive Special 50. Al suo interno troviamo esattamente gli stessi contenuti, ma richiede il versamento di 9,99 euro al mese per sempre.