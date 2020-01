La tariffa ho Mobile migliore tra quelle attualmente disponibile è l’eccezionale offerta ho. 5.99€. Una promozione, rivolta esclusivamente ai clienti che trasferiscono il numero dal gestore francese Iliad o da uno degli operatori virtuali selezionati del low cost, permette di ottenere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

70 GB di traffico dati in 4G Basic

I clienti che procedono con l’attivazione possono ottenerla sostenendo una spesa mensile di soli 5,99 euro, da saldare tramite credito residuo.

Passa a ho Mobile: come attivare la tariffa migliore a soli 5,99 euro al mese!

L’offerta ho. 5.99€, così come le altre promozioni ho Mobile, può essere richiesta recandosi presso uno dei punti vendita del gestore, ma è possibile effettuare l’attivazione anche accedendo al sito ufficiale ho. Mobile. In quest’ultimo caso i clienti possono ottenere la nuova SIM tramite corriere, senza dover saldare costi di spedizione; o ritirandola in una delle edicole convenzionate. In tutti i casi è prevista una spesa iniziale di soli 6,99 euro, la quale comprende la nuova SIM e il primo rinnovo anticipato della promozione.

La spesa mensile include anche i servizi importanti. I clienti ho. Mobile, infatti, hanno a disposizione: l’avviso e trasferimento di chiamata, l’sms ho. chiamato, la navigazione hotspot, il numero gratuito 42121 per conoscere il credito residuo e l’app ufficiale. Quest’ultima consente di effettuare il trasferimento del numero al momento dell’acquisto della nuova SIM e di conoscere lo stato della promozione e i consumi effettuati.

L’operatore offre la possibilità di non dover rinunciare alla navigazione permettendo di richiedere il rinnovo anticipato della tariffa attraverso l’app ho. Mobile.