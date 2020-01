Non molto tempo fa, appena il 26 dicembre dello scorso anno, Netflix ha reso disponibile sulla sua piattaforma streaming la seconda stagione di You, che già ai tempi della prima serie aveva avuto un notevole successo. Ad appena un mese dal rilascio della stagione II è stata confermata anche la stagione III.

Cosa sappiamo sulla terza stagione di You e quando andrà in onda

Sembra che sia già sicuro che la terza serie debutterà sugli schermi l’anno prossimo, il 2021, e la notizia è inoltre che si sia aggiudicata gli incentivi della California Tax Credit 2020 (la serie verrà girata per l’appunto in California), che ammontano a circa 7 milioni di dollari! Ma in realtà benché Netflix abbia atteso ad annunciarlo ufficialmente, lo sviluppo di questa futura stagione era già in corso prima che uscisse la seconda. Per questa ragione esiste la possibilità che, qualora finissero di girare in primavera 2020, la serie si veda già presente su Netflix a partire dal Dicembre 2020, come quella appena uscita.

La vicenda si ispira all’omonimo romanzo di Caroline Kepnes e al successivo capitolo chiamato Hidden Bodies e narra le vicende di Joe Goldberg, stalker e serial killer che dapprima vive a New York e successivamente a Los Angeles. Sera Gamble, showrunner della serie, ha dichiarato di aver già cominciato a lavorare sulle idee per la terza stagione e si dice entusiasta all’idea di continuare a lavorarci. Inoltre la Kepnes sembra aver iniziato a lavorare a sua volta su un terzo e un quarto capitolo del libro che lasciano speranza per una prosecuzione della serie più a lungo raggio. Aspettiamo!