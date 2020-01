Android 10 continua ad essere atteso da tantissimi utenti, anche se in molti hanno già ricevuto questa nuova versione. Tantissimi consumatori in possesso di un dispositivo Android non vedono l’ora di sfruttare tutti i vantaggi di questo nuovo aggiornamento.

Secondo le indiscrezioni emerse in questi ultimi giorni tantissimi modelli sono idonei a ricevere questa nuova versione; in molti, difatti, devono solo aspettare qualche settimana in più.

Android 10: ecco i dispositivi che devono ancora aggiornarsi

Della famiglia One Plus devono ancora aggiornarsi i modelli: One Plus 7 Pro 5G, One Plus 5 e One Plus 5T. Della famiglia Huawei, invece, i modelli che ancora devono aggiornarsi alla nuova versione sono: Huawei Mate 20, Mate 20 X, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei P20, P20 Pro, Porsche Design Huawei Mate 20 RS, Mate 10 Prono e Huawei Mate 10.

Diversi sono i modelli della Nokia e Samsung idonei all’aggiornamento; in particolare i seguenti devono ancora ricevere l’aggiornamento: Nokia 7.2, 6.2, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 6.1, Nokia 4.2, 3.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 2.2, Nokia 8 Sirocco, 5.1 Plus, 1 Plus, 5.1, 3.1, 2.1, Nokia 1, Samsung Galaxy Fold, Galaxy S9 Plus, Galaxy S9, Galaxy Note 9, A70, A80, A50, A60, A30, A40, A20e, A10, M20, A9 e Samsung Galaxy M30.

Ancora devono aggiornarsi alla nuova versione i seguenti modelli targati Asus, Xiaomi, Honor e LG: Asus ROG Phone 2, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi Mix 3 5G, Redmi Note 8 Pro, Redmi K20 Pro/Xiaomi Mi 9T, Honor 20, Honor 20 Pro, 20 Lite, View20, LG V50 ThinQ 5G e V50S ThinQ 5G.

La lista prima di concludersi svela i modelli degli smartphone Motorola, HTC, Realme e Sony che devono ancora ricevere l’aggiornamento; in particolare: Moto Z4, Z3, Z3 Play, One Vision, One Actio, Moto One, Moto One Zoom, G7 Plus, G7, G7 Power, G7 Play, One Action, HTC U12 Plus, U11 Plus, U11, U11 Life, Realme XT, Realme X, X2 Pro, 2 Pro, Realme 3, 3i, 3Pro, Realme 5, Realme 5S, Realme 5 Pro, Realme C2, Sony Xperia 10, Xperia 10 Plus, Xperia XZ3, Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact e XZ2 Premium.