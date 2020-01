Uno dei tornei di League of Legends più importanti della Cina, chiamato LPL, è stato rinviato a data da destinarsi. La motivazione portata dagli organizzatori è totalmente a carico della recente epidemia di Coronavirus che sta colpendo la regione Asiatica.

Il torneo stava per entrare nella seconda settimana di attività. Infatti, attualmente era sospeso per i festeggiamenti del capodanno cinese e il ritorno in azione doveva avvenire il 5 febbraio. Il programma completo prevedeva due partite al giorno per tutti i giorni dell’evento.

Purtroppo però, attraverso l’account Twitter ufficiale del torneo, è arrivata la conferma del rinvio. Nel messaggio si legge che la motivazione principale è per la sicurezza dei giocatori e dei fan. Il torneo riprenderà quando sarà possibile assicurare la salute di tutti i partecipanti.

We have decided to postpone week 2 of the LPL until we can ensure the safety and health of our players and fans.

To our fans, we sincerely apologize that it has come to this and we will share any and all info as soon as we can.

Stay Safe and thank you all for your support!

— LPL (@lplenglish) January 26, 2020