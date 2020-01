Ogni smartphone emette un certo quantitativo di onde elettromagnetiche, che vanno inevitabilmente ad interagire con il nostro organismo. I momenti della giornata di maggior esposizione sono senz’altro i minuti trascorsi in una conversazione telefonica (tanto che gli esperti consigliano di utilizzare il vivavoce o piuttosto gli auricolari). Ma al tempo stesso ormai l’utilizzo degli smartphone è così ampio che sarebbe difficile individuare frangenti della quotidianità trascorsi molto a lungo senza telefono.

Ma c’è un modo per quantificare la percentuale di radiazioni che, sul totale di quelle emesse, venga effettivamente assorbita dal nostro organismo? Sì, è possibile tramite il cosiddetto indice SAR (Specific Absorption Rate), che consente di valutare quanta parte delle radiazioni prodotte da uno smartphone sia captata e immagazzinata dal corpo. Questo parametro si esprime in W/kg ed è uno dei più importanti per poter valutare la sicurezza di uno smartphone e dargli il via libera per l’immissione in commercio. Tutti i dispositivi devono infatti mantenersi sotto una soglia fissata dalla Comunità Europea a 2 W/kg, che è di per sé molto restrittiva e pertanto sicura.

Al tempo stesso, alcuni smartphone si avvicinano pericolosamente a questo limite: il German Federal Office for Radiation Protection ha dunque riorganizzato gli smartphone in commercio in una lista, grazie alla quale si renda visibile l’indice SAR, in maniera da poterli confrontare tra loro e scegliere il migliore.

Ecco dunque la lista integrale pubblicata dall’ente tedesco, dividendo gli smartphone in più o meno pericolosi a seconda del SAR.

Smartphone meno pericolosi

Motorola Moto G7 – 0,45 W/kg Wiko View 2 – 0,43 W/kg Razer Phone – 0,42 W/kg Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) – 0,381 W/kg LG V30 – 0,375 W/kg ASUS ZenFone Max Pro (M2) – 0,347 W/kg Samsung Galaxy S8 – 0,32 W/kg Samsung Galaxy J4+ – 0,32 W/kg ZTE Blade V9 – 0,32 W/kg LG V40 ThinQ – 0,318 W/kg Samsung Galaxy J6+ – 0,31 W/kg ZTE Blade A610 – 0,31 W/kg Motorola Moto G5 Plus – 0,30 W/kg Motorola Moto Z – 0,30 W/kg Samsung Galaxy S9+ – 0,29 W/kg Wiko View 2 Go – 0,287 W/kg Essential PH-1 – 0,28 W/kg LG Q6/Q6+ – 0,28 W/kg HTC U11 Life – 0,28 W/kg Samsung Galaxy S8+ – 0,26 W/kg Samsung Galaxy S7 edge – 0,26 W/kg Samsung Galaxy A8 – 0,24 W/kg LG G7 – 0,24 W/kg LG G6 – 0,235 W/kg Nokia 6 – 0,207 W/kg Samsung Galaxy Note 8 – 0,173 w/kg ZTE Axon Elite – 0,17 W/kg

Smartphone mediamente pericolosi

Apple iPhone 8 Plus – 0,99 W/kg Huawei Mate 20 – 0,99 W/kg Google Pixel 2 XL – 0,98 W/kg Xiaomi Mi8 Pro – 0,969 W/kg Xiaomi Mi A2 – 0,963 W/kg Huawei P10 – 0,96 W/kg Huawei Mate 20 Pro – 0,96 W/kg Google Pixel 2 – 0,93 W/kg Huawei P10 Plus – 0,89 W/kg Huawei P10 Lite – 0,89 W/kg Sony Xperia XZ – 0,870 W/kg Apple iPhone X – 0,87 W/kg Huawei Mate 10 Pro – 0,87 W/kg Huawei P Smart 2019 – 0,83 W/kg Huawei P20 – 0,76 W/kg Huawei P20 Lite – 0,75 W/kg Xiaomi Mi8 Lite – 0,749 W/kg LG G5 – 0,737 W/kg Huawei P20 Pro – 0,73 W/kg Apple iPhone SE – 0,720 W/kg Sony Xperia X – 0,720 W/kg Nokia 8 – 0,711 W/kg HTC U11+ – 0,63 W/kg Honor 10 Lite – 0,6 W/kg Redmi Note 7 – 0,591 W/kg ASUS ZenFone Zoom S – 0,588 W/kg Xiaomi Mi A2 Lite – 0,547 W/kg Motorola Moto G7 Plus – 0,542 W/kg Pocophone F1 – 0,537 W/kg Samsung Galaxy S10+– 0,516 W/kg Nokia 8.1 – 0,514 W/kg Razer Phone 2 – 0,508 W/kg

Smartphone molto pericolosi