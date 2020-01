Gli amanti del mondo Microsoft possono essere entusiasti del nuovo aggiornamento che riguarderà il sistema operativo Windows 10. Già da diverso tempo, esattamente a dicembre, Microsoft aveva annunciato diverse novità inerenti al suo sistema operativo.

Secondo le ultime indiscrezioni, qualche funzionalità presente nel nuovo aggiornamento sono già disponibili ad alcuni utenti. Rispetto alle precedenti versioni Windows tende a migliorarsi, soprattutto sotto l’aspetto del design.

In questo articolo cercheremo di rendervi più chiara l’idea che ha in mente il colosso informatico con sede a Redmond.

100 nuove icone pensate per Windows 10

Per il nuovo aggiornamento la società statunitense ha in mente la realizzazione di 100 nuove icone. Come già annunciato nelle righe precedenti, il design sarà rinnovato come ad esempio la barra del menù. In questo caso, però, il simbolo Windows Start non subirà cambiamenti.

Da quello che ci risulta, le modifiche che verranno apportate al sistema operativo dovranno passare il giudizio degli iscritti al programma Windows Insider. A riguardo, saranno loro stessi a lanciare dei miglioramenti e far emergere i propri feedback.

Le novità saranno ristrette, quindi, ad un gruppo di utenti che avranno modo di provarle nelle prossime settiman. L’intento principale di Microsoft Insider è quello di creare e formare un gruppo di persone esperte, capaci a trovare dei bug (se ce ne sono) e migliorare le funzionalità da applicare agli update prima che essi vengono incorporati ai dispositivi.

In attesa di conoscere quali siano le prossime novità inerenti al sistema operativo, vi annunciamo che verrà ottimizzato l’algoritmo per indicizzare la ricerca.