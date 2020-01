Android: 8 app da pagare sono gratis solo oggi sul Play Store

Android sorprende sempre gli utenti, e non solo in merito ai suoi aggiornamenti. Nonostante la situazione non sia delle più floride ultimamente visti anche i problemi scatenati dal governo statunitense con Huawei, il colosso americano sta provando in tutti i modi a consolidare la sua leadership.

Infatti il robottino verde risulta il sistema operativo più scelto dai brand di telefonia, oltre che dagli utenti ovviamente per riflesso. I numeri parlano chiaro con oltre il 75% in tutto il mondo, lasciando un 25% alla concorrenza che non può fare altro che accontentarsi. I punti a favore di Android sono davvero tanti, ma tra tutti a spuntare è il Play Store, aria in cui applicazione e giochi sono presenti in grande quantità. In questo caso c’è da dire che gli ultimi mesi sono stati molto prolifici dal punto di vista delle nuove aggiunte, dato che molti titoli hanno fatto la loro prima uscita ufficiale proprio sullo Store. Ora però le persone si stanno concentrando sull’offerta del giorno, la quale promuove 8 titoli a pagamento ma totalmente gratis per un periodo di tempo limitato.

Per avere le migliori offerte da parte di Amazon ogni giorno, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: solo oggi ci sono 8 titoli a pagamento gratis per gli utenti

Se stavate aspettando anche oggi le offerte del giorno da parte del Play Store di casa Android, eccovi serviti. Ci sono infatti 8 app e giochi a pagamento da scaricare subito senza pagare. Ecco la lista al completo: