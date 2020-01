Il volantino Euronics supera Trony e Expert con nuovi ottimi prezzi, gli utenti si ritrovano infatti ad avere la possibilità di ricevere uno sconto importante sulla compravendita di un qualsiasi prodotto di tecnologia tra quelli inclusi nella campagna promozionale.

La soluzione che andremo a raccontarvi risulta essere disponibile solamente nei punti vendita del socio Euronics Nova, non altrove in Italia o sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica stesso. Al netto dei prodotti elencati poco sotto, sono presenti anche sconti fissi (validi fino al 29 gennaio) corrispondenti al 15% di sconto sulla telefonia, 20% sui televisori, informatica e videogiochi, 30% sui grandi e piccoli elettrodomestici, nonchè addirittura il 50% sul settore dell’Home Music.

Volantino Euronics: ecco quali sono i prezzi migliori

Osservando da vicino i prezzi migliori del volantino Euronics, apprezziamo sicuramente la presenza del Galaxy A40 a 189 euro, Huawei P30 Pro a 699 euro, Huawei P30 a 479 euro, Huawei P Smart+ 2019 a 189 euro, Huawei P30 Lite a 249 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 269 euro, Xiaomi Redmi Note 7 a 179 euro, Galaxy A20e a 159 euro, Galaxy A30s a 219 euro e così via.

Nonché delle ottime cuffiette Huawei Freebuds 3 a 159 euro, passando anche per l’ultimo Huawei Watch GT 2 a 199 o 249 euro.

Le possibilità di scelta sono davvero tantissime, come se non bastasse è presente anche il Tasso Zero in 20 rate per tutte le spese superiori ai 299 euro. Per scoprire nel dettaglio, ricordando la limitazione legata alla disponibile esclusiva nei negozi Nova, la campagna promozionale, aprite le pagine sottostanti.