Il volantino MediaWorld decide di assecondare quelle che sono le richieste dei consumatori italiani con il lancio di una campagna promozionale molto invitante, basata comunque sempre e soltanto sul più classico dei Tasso Zero.

Come abbiamo già visto svariate volte in passato, anche in questo caso il cliente ha la facoltà di richiedere un prestito da restituire con rate fisse mensili senza interessi. Per ottenerlo non basterà richiederlo, ma sarà necessario soddisfare alcuni requisiti: spesa di almeno 199 euro e consegna delle buste paga dei mesi precedenti.

Per tutte le offerte Amazon e gli spettacolari codici sconto, ecco il nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino MediaWorld: con le ultime offerte il Galaxy S10 è super scontato

Con le ultime offerte del volantino MediaWorld il Samsung Galaxy S10 è super scontato, grazie ad un prezzo di partenza di 749 euro e alla possibilità di sfruttare il Samsung Cashback, l’utente arriverà a pagare il tutto solamente 599 euro. Ma come fare? prima di tutto è necessario acquistare il dispositivo al prezzo indicato, poi basterà registrarlo sul sito ufficiale Samsung Members entro e non oltre il 17 febbraio; in automatico l’azienda provvederà ad inviare un bonifico bancario del valore di 150 euro, i tempi di attesa si prospettano essere brevissimi.

Volendo invece acquistare altri dispositivi della stessa specie, consigliamo Xiaomi Mi 10 Pro, Galaxy A70, Galaxy A10 o Xiaomi Mi 9 Lite, possibilità di scelta ampissima e sicuramente in grado di ricoprire l’intero mercato della telefonia mobile. Maggiori informazioni sono disponibili sicuramente qui sotto, tra le pagine del volantino MediaWorld del momento.