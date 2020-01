WhatsApp: nuova truffa che estorce soldi cliccando su questo link

Rapportarsi al mondo del web risulta più o meno facile in base al periodo storico in cui una persona nasce e cresce. Anche un’applicazione all’apparenza semplice come WhatsApp, può manifestare qualche impedimento per coloro che magari sono abituati a tutto altro modo di comunicare. Infatti le persone più in là con gli anni lamentano spesso incomprensioni o magari problemi nell’utilizzare tali soluzioni.

Altrettanto spesso ci si mette però anche la parte marcia di tutto il sistema web e delle applicazioni in generale. Stiamo parlando delle varie truffe e inganni che ormai fin dalla notte dei tempi invadono la rete con tutte le sue applicazioni al seguito. WhatsApp risulta estremamente infestata proprio da truffe ed inganni del genere, dal momento che gli utenti sono troppi per essere tutti persone perbene.

WhatsApp, nasce una nuova truffa che riesce a portare via il vostro credito residuo senza che neanche ve ne accorgiate

Il fenomeno delle truffe sembrava essere in netta regressione rispetto al principio su WhatsApp, ma a quanto pare sarebbe tornato alla carica. Nonostante i tanti aggiornamenti votati proprio al miglioramento della sicurezza, sembra che una nuova truffa sia partita alla carica.

Questa parla di un video nel quale dovreste figurare proprio voi, vittime designate di un sistema messo in piedi per estorcervi dei soldi. Nel messaggio in questione c’è poi un link che dovrebbe riportare proprio al video in questione, dove ovviamente non c’è nulla di vero. Tantissime persone che ci sono cascate però, cliccando sul link, sono finite su una pagina dove inconsapevolmente hanno attivato abbonamenti a pagamento. In questo modo il credito residuo è stato risucchiato via in men che non si dica.