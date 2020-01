Lo smartphone è sempre più il centro delle nostre attuali vite: la nostra identità virtuale ruota attorno all’immagine 2.0 che diamo di noi attraverso i Social e i servizi online stanno sostituendo sempre più quelli “old style”. Pensiamo alle code in posta – ormai un vecchio incubo grazie all’App Ufficio Postale – oppure ancora ai portali per gli acquisti sul Web, come Amazon e Ebay, fra tutti.

C’è anche da dire che quasi ogni azienda oramai possiede un proprio sito di ecommerce, ma nonostante tutto, continuano ad utilizzare i due siti sopracitati come “vetrina” per i loro clienti. Infatti, al di là delle differenze fra i due, sappiamo che entrambi offrono la possibilità alle società di vendere i loro prodotti mediante il portale in questione, in cambio di una cifra per le commissioni.

Qual è la differenza fra Amazon e Ebay?