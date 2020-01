Contatori e truffe per risparmiare fino al 75% in bolletta

Non ci sono ragioni per cui un qualsiasi cittadino italiano, così come un cittadino di ogni altra parte del mondo, debba infrangere la legge. Molte sono le problematiche che accomunano le persone che risiedono proprio nel bel paese, ma non bisogna cercare escamotage per provare a risparmiare magari qualche euro nella propria bolletta del gas o della luce. Ultimamente sono di nuovo ritornate le questioni che riguardano i contatori manomessi.

La polizia postale è riuscito infatti a portare avanti un ulteriore indagine che ha dimostrato che tantissime persone in Italia continuano a manomettere il loro contatore per risparmiare qualche euro, o in alcuni casi più di qualche euro, all’interno della propria bolletta. Lo stesso fenomeno era accaduto già durante la scorsa estate, con moltissimi arresti e multe. In questo momento però sembra che il fenomeno sia ripartito.

Contatori modificati per abbassare il costo della bolletta anche fino a tre volte: ecco cosa succedeva

Durante gli ultimi accertamenti che hanno effettuato le forze dell’ordine, sembra che siano arrivati dei provvedimenti per ben 10 persone. Queste, a seguito di nuove perquisizioni locali e personali, erano riuscite ad avanzare grazie ad un avere propria attività criminale. Durante il blitz sono stati trovati tantissimi contatori, rilevatori e punzonatori.

Questo fa capire che la truffa è arrivata proprio grazie ad alcuni dipendenti che sono riusciti così a permettere a tantissimi utenti di ridurre i costi in bolletta. Soprattutto gli esercizi commerciali sono stati in grado di ridurre il costo addirittura del 75%. Inoltre sono stati numerosi riscontri in merito ad allacci abusivi e a veri e propri furti di corrente.