A Gennaio 3 Italia sembra aver deciso di ridurre al massimo le offerte a disposizione dei consumatori, andando difatti a proporre solamente la Play 50 Unlimited, ad uno dei prezzi più interessanti di tutti i mesi passati.

Prima di gioire e di “correre” in negozio per richiederne l’attivazione, è importante ricordare che stiamo parlando di una promozione distribuita esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che l’accesso è limitato, in particolare ai consumatori che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un virtuale (inclusi Kena e ho.Mobile, ma non LycaMobile).

Il costo di attivazione da versare corrisponde esattamente a 0 euro per la promo, si dovranno pagare solamente 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile. La portabilità è strettamente necessaria, ma è assente alcun tipo di vincolo contrattuale, l’utente potrà poi decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza temere di essere costretto a pagare penali o altro.

3 Italia: con la Play 50 Unlimited fa faville

La promozione presenta comunque un costo fisso di 6,99 euro al mese, da versare tramite credito residuo, per godere periodicamente di minuti illimitati per telefonare a chiunque e di 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione.

L’attivazione è possibile in esclusiva nei negozi (non sul sito ufficiale), la velocità raggiungibile è legata alla rete 3G, l’utente potrà decidere di versare 1 euro al mese (salvo promozioni locali o del periodo) per collegarsi al 4G proprietario di 3 Italia.

Non è possibile, almeno al momento, richiedere l’addebito del canone sul proprio conto corrente, per la promozione in oggetto.