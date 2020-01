Sentir squillare il proprio telefono di continuo è molto stressante, soprattutto se consultando il display si vede che ad effettuare la chiamata non è un qualche amico o parente, ma bensì un Call Center. Sebbene gli addetti telefonici che lavorano in queste agenzie altro non fanno che svolgete il loro lavoro, l’insistenza che connota molti di loro rende le telefonate di telemarketing odiose e sparge tra gli utenti il desiderio di mettere un punto definito a tutto ciò.

Grazie all’introduzione di numerose applicazioni, oggi è possibile bloccare i call center in maniera automatica sugli smartphone. Interessati a scoprire come? Procediamo.

Call Center a mai più: svelata l’applicazione che non fa squillare neanche lo Smartphone

Sebbene esistano migliaia di applicazioni, quella che più ci sentiamo di consigliare a chi ci legge è “Telefono” di Google. Sviluppata dal colosso di Mountain View, essa beneficia di una serie di garanzie come in primis la sicurezza ed il rispetto per la privacy; esaminando come questa app funziona, possiamo subito vedere come essa sia destinata a prendere il posto dell’applicazione predefinita per le telefonate sul vostro smartphone.

Una volta scaricata, inoltre, non ci si dovrà preoccupare più di niente poiché grazie all’esclusivo filtro, nessuno potrà più disturbare le vostre giornate. Google ha capito bene che i Call Center rappresentano un problema per numerosi utenti e ben per questo ha sviluppato una tecnologia in grado di deviare in automatico le chiamate. L’applicazione è disponibile per Android ed, ovviamente, é gratuita e scaricabile attraverso il Play Store a questo link.