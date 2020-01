Iliad: arrivano altre due promozioni da 4 e 6 euro sul sito ufficiale

Redigere una presentazione per descrivere chi è Iliad sarebbe davvero superfluo. Tutti conoscono il nome del nuovo gestore che sta monopolizzando il panorama mobile della telefonia in Italia, dato che sono ormai anni che esercita. Infatti questa nuova realtà sta mandando in estasi gli utenti e in paranoia tutti gli altri gestori che continuano a perdere clientela.

L’obiettivo è stato fin da subito chiaro: offrire promozioni con prezzi bassissimi e contanti contenuti in modo da creare subito una vasta cerchia di pubblico. Iliad così ha sottratto utenti a colossi del calibro di Vodafone e TIM senza particolari difficoltà, ma ora tocca a difendersi. Infatti tutte le aziende che hanno pagato a caro prezzo l’arrivo di Iliad, stanno cercando di lanciare promozioni che persuadano gli utenti a ritornare. A tal proposito, il gestore proveniente dalla Francia ci ha tenuto a ricordare una cosa molto importante.

Iliad, sul sito ufficiale sono presenti due promozioni che potrebbero fare al caso vostro

Tutti continuano a vedere ogni giorno la solita pubblicità: 50 giga, minuti illimitati ed SMS illimitati per soli 7,99 € al mese per sempre. Questa è la Giga 50, promo di punta di Iliad che però non risulta essere la sola disponibile. Infatti sul sito ufficiale gli utenti possono trovare anche la Giga 40 e la Solo Voce.

Queste due alternative, che in tanti credevano fossero scomparse da tempo, sono ancora disponibili per rispettivamente 6,99 e 4,99 € al mese per sempre. Entrambe includono minuti ed SMS senza limiti verso tutti, ma solo la prima a 40 giga in 4G per navigare sul web.