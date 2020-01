Uno dei leaksters più in evidenzia in questo periodo è @UniverseIce, che ultimamente si sta interessando molto alla prossima serie Samsung Galaxy S11. Non è ancora chiaro se il device si chiamerà così o Galaxy S20. In ogni caso, tra circa un mese avremo una conferma ufficiale della società per quanto riguarda il suo design, la fotocamera, il nuovo sensore ISOCELL Bright HM1 e altro ancora.

L’ultima notizia proveniente da @UniverseIce riguarda la frequenza di aggiornamento del display. Sembra che la prossima serie di Galaxy S11 – o Galaxy S20 – vanterà un display a 120Hz. Anche le varianti Galaxy S11 + e Ultra vanteranno questa opzione.

Samsung Galaxy S11, la nuova serie di device è pronta a stupire

Questo è interessante perché Samsung non si è mai veramente focalizzato sulla frequenza di aggiornamento. Un display a 120Hz significa che il prossimo smartphone della società sudcoreana potrebbe essere concepito anche per i videogiochi. Un display con alta frequenza di aggiornamento promette prestazioni più fluide.

Non dimentichiamo che non molto tempo fa è stato notato che il Samsung Galaxy Note 9 aveva un’opzione di visualizzazione a 120Hz, ma non era supportato fisicamente. L’opzione potrebbe essere un indizio per la prossima serie S11. La maggior parte degli smartphone da gaming vanta la propria frequenza di aggiornametno del display, come Razer Phone e ASUS ROG Phone 2. Samsung, tuttavia, non sembra l’unica interessata a questo settore. Anche Xiaomi è stato precedentemente segnalato per l’interessamento della frequenza di aggiornamento del display a 120Hz.

Gli smartphone di punta Galaxy sono già abbastanza potenti per i giochi, quindi siam sicuri che gli utenti non vedono l’ora di utilizzare un display ulteriormente aggiornato. Un altro dettaglio interessante che notiamo sul recente tweet della fonte è la menzione di un Galaxy S Ultra. I tre modelli – Galaxy S11, Galaxy S11 + e Ultra – potrebbero essere i nomi finali, ma dovremo aspettare una comunicazione ufficiale.