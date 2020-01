Esselunga è sempre in grado di lanciare ottime campagne promozionali dal retrogusto unico nel loro genere, i prezzi visti in passato hanno entusiasmato per la qualità generale degli sconti applicati, nonché comunque per le possibilità offerte agli utenti.

Al giorno d’oggi ci troviamo di fronte una soluzione non particolarmente invitante per la maggior parte di noi, in quanto applicata su un dispositivo appartenente alla fascia bassa del mercato degli smartphone, ma comunque da apprezzare per la grandissima riduzione decisa da Esselunga. L’acquisto, ci teniamo a ricordarlo, dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15 gennaio 2020, solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non è possibile raggiungere lo stesso risultato online.

Volantino Esselunga: lo Huawei P Smart 2019 è in offerta

L’offerta del volantino Esselunga è stata applicata sullo Huawei P Smart 2019, uno smartphone dalle buonissime qualità e da consigliare a tutti coloro che sono alla ricerca di un muletto per le proprie attività o a chi pretende veramente pochissimo in generale.

La scheda tecnica parla di uno smartphone da 5.65 pollici con display in FullHD, di un processore octa-core da 2.36Ghz, di 32GB di memoria interna, di 3GB di RAM, un doppio componente posteriore da 13 e 2 megapixel, nonché di una batteria da 3000mAh e di un sensore anteriore da 8 megapixel.

Tutto questo risulta essere acquistabile con un esborso finale di soli 129 euro, ricordate comunque che la garanzia offerta prevede una durata complessiva di 2 anni, da esercitare sempre nel punto vendita d’acquisto.