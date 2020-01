Tim, Wind, Vodafone, Iliad e 3: qual è stato il peggiore del 2019

Con l’arrivo del nuovo anno ci si domanda se sia il caso di cambiare gestore dopo un anno di lamentele e problematiche varie. Fra disservizi, down della linea, truffe dei call center, attivazione spontanea di VAS e molto altro ancora, diversi utenti sono scontenti della propria compagnia e l’inizio anno offre un interessante spunto per cambiarla. Uno dei fattori deterrenti nella scelta di uno dei tanti operatori telefonici presenti sul mercato, è la quantità di disservizi che la propria rete ha subito.

In poche parole, grazie al noto sito DownDetector , si possono avere tutte le informazioni necessarie per analizzare una rete telefonica. Gli utenti che si affacciano al WebSite possono infatti capire in tempo reale anche se il proprio gestore sta subendo in quel dato istante un down della linea.

Come? Grazie al concetto di “Community” che il sito sviluppa con il box dei commenti, ogni navigatore del Web può avvisa in RealTime gli altri di tutti i disservizi e delle problematiche.

Così quindi in seconda battuta, si possono anche condividere i post sui vari Social Network per rendere pubbliche tutte le info che vogliamo: dalla velocità di connessione della propria rete all’eventuale down della rete dati.

Ookla B, famosissima per i portali sulle App per Per chi non conoscesse DownDetector comunque, stiamo parlando di un portale facente parte della grandiosa azienda, famosissima per i portali sulle App per Speedtest e affini.

Down della rete: quali sono stati i peggiori operatori telefonici del 2019?

Grazie alle segnalazioni, ogni consumatore può avere chiaro sotto gli occhi tutto l’andamento della rete del proprio gestore telefonico grazie al grafico delle segnalazioni. Dalle analisi e dalle ricerche degli utenti si è visto come Tim sia stata la compagnia telefonica con più problemi sulla linea domestica in più aree dell’Italia.

La peggiore invece, al contrario di quello che si può pensare, è stata proprio Vodafone. Con una media di 3 segnalazioni al mese e un picco massimo nel Settembre, per il 2019 è stato proprio l’operatore rosso quello con più disservizi e down della rete.