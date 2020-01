L’aggiornamento ad Android 10 è ormai alla porte ma, per i tanti utenti che ancora non hanno avuto la possibilità di testarlo, l’attesa sta diventando sempre più lunga. Da alcune settimane, infatti, molteplici Smartphone hanno già ricevuto l’update ma, purtroppo, quest’ultimo ha rallentato l’approdo su decine e decine di modelli. Non a caso, infatti, milioni di utenti si sono riversati sul web richiedendo uno sprint da parte delle aziende, cosi da poter rilasciare la nuova versione di Android quanto prima possibile. In attesa di una risposta da parte dei colossi digitali, ricordiamo a tutti gli utenti che Android 10 arriverà nel corso dei prossimi mesi su tutti i Device che seguono.

Android 10: ecco tutti gli smartphone che riceveranno l’update nei prossimi mesi

Come ribadito precedentemente, nelle ultime settimane molteplici Smartphone, sia in release beta che ufficiale, hanno ricevuto Android 10 ma, altrettanti, sono ancora in fase di attesa. Nello specifico gli smartphone che riceveranno la nuova versione di Android nel 2020 sono:

Huawei

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X 5G

Porsche Design Huawei Mate 20 RS

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Prono

OnePlus

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 5T

OnePlus 5

Samsung

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A20e

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A9

Samsung Galaxy M20

Samsung Galaxy M30

Asus

Asus ROG Phone 2

Xiaomi

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Redmi Note 8 Pro

Redmi K20 Pro/Xiaomi Mi 9T

Honor

HONOR 20

HONOR 20 Pro

HONOR 20 Lite

HONOR View20

LG

LG V50 ThinQ 5G

LG V50S ThinQ 5G

LG V50 ThinQ (notizie incerte sull’ufficialità di questo modello)

Motorola

Moto Z4

Moto Z3

Moto Z3 Play

Moto One Vision

Moto One Actio

Moto One

Moto One Zoom

Moto G7 Plus

Moto G7

Moto G7 Power

Moto G7 Play

Motorola One Action

Nokia

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Nokia 7 Plus

Nokia 6.1 Plus

Nokia 6.1

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 2.2

Nokia 8 Sirocco

Nokia 5.1 Plus

Nokia 1 Plus

Nokia 5.1

Nokia 3.1

Nokia 2.1

Nokia 1

Sony

Sony Xperia 10

Sony Xperia 10 Plus

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ2 Premium

Realme

Realme XT

Realme X

Realme X2 Pro

Realme 2 Pro

Realme 3

Realme 3i

Realme 3 Pro

Realme 5

Realme 5S

Realme 5 Pro

Realme C2

HTC