Da anni, ormai, il canone Rai rappresenta in tutta Italia una delle imposte più odiate di sempre. Negli ultimi tempi, infatti, sono stati migliaia di italiani che hanno deciso di non adempiere al pagamento, scontrandosi molto spesso con la legge. Proprio per questo motivo, quindi, a partire da luglio 2016 l’ente televisivo italiano ha deciso di inserire l’importo della tassa direttamente all’interno della bolletta elettrica. I pareri su questa mossa sono stati fortemente discordanti ma, ad oggi, una cosa è certa: la maggior parte degli italiani desidera fortemente l’abolizione della tassa.

A causa quindi del polverone sollevato negli ultimi mesi, il canone Rai è entrato nel mirino di Hacker e Truffatori che, ad oggi, hanno deciso di sfruttare la tassa televisiva per mettere a segno molteplici colpi digitali. Scopriamo quindi di seguito come difendersi da questa frode.

Rimborso canone Rai: attenzione alla nuova truffa ti arriva via mail

A quanto pare la nuova truffa messa in atto dai malintenzionati del web sembra essere molto più pericolosa del previsto. Secondo quanto dichiarato dagli utenti truffati, infatti, attraverso la scusa di una falsa abolizione del canone Rai, i truffatori spingono gli utenti a richiedere un finto rimborso della tassa precedentemente versata. Tutto ciò avviene attraverso una mail Phishing che convince questi ultimi a cliccare su un determinato link.

Ovviamente non esiste nulla di più falso poiché, ad oggi, il canone Rai non è stato abolito. Il link presente nella mail, infatti, è in realtà uno strumento utilizzato per rubare le credenziali bancarie degli utenti colpiti. Diffidato quindi da questi messaggi che vi promettono soldi o altri vantaggi in maniera del tutto gratuita.