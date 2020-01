Se il 5G è stato la grande novità nel mondo della telefonia nel trascorso 2019, questa tecnologia rappresenterà già una certezza nel 2020. Vodafone e TIM sono i primi due operatori ad aver portato le reti internet di nuova generazione nel nostro paese. Ad oggi, già alcune migliaia di persone sono in grado di utilizzare questo servizio.

Vodafone, il 2020 sarà l’anno del 5G: ecco le ultime su città e prezzi

Vodafone allo stato attuale ha portato il suo 5G già in cinque città della nostra nazione. I territori coperti (ancora in maniera parziale) sono quelli di Milano, Roma, Napoli, Torino e Bologna. La sperimentazione del 5G è in stato particolarmente avanzato in quel di Milano, la città che lo stesso gestore ha ribattezzato come capitale italiana del 5G.

Per il 2020 sono attese importanti novità. In prima battuta, Vodafone cercherà di estendere il 5G in altri centri urbani. Novità in merito dovrebbero arrivare in quel di Firenze ed in alcune città del Sud Italia. L’obiettivo a medio termine degli sviluppatori è quello di rendere disponibile il 5G in oltre cento città.

Ciò che non cambierà presumibilmente nel 2020 saranno le politiche commerciali di Vodafone riguardo il 5G. Chi vuole utilizzare le nuove linee internet ha due vie. La prima è quella delle cosiddette ricaricabili 5G Ready. Tra queste offerte segnaliamo le offerte Shake it Easy, Red Unlimited e One Pro. La seconda via invece è l’aggiunta dell’opzione 5G sulla propria ricaricabile di riferimento al costo mensile di 5 euro.