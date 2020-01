L’operatore virtuale 1Mobile ha recentemente deciso di prorogare tutte, o quasi, le proprie offerte fino al prossimo 31 gennaio 2020, inizialmente disponibili fino lo scorso 15 dicembre 2019.

Vi ricordo che l’operatore in questione utilizza la rete Vodafone fino in 4G Lite. Le offerte interessate sono: 60 Plus Limited Edition, Special Plus, Power Plus, Large Plus, Start Plus, World Plus, Call Unlimited Plus. Scopriamone qualcuna.

1Mobile proroga le proprie offerte fino al 31 gennaio 2020

L’unica offerta disponibile fino al 15 gennaio 2020 è la 70 X Plus Xmas Edition che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 50 SMS verso tutti e 70 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 9.99 euro al mese. A partire dal 3° mese è previsto un aumento di Giga, da 70 ad 80 mensili, ma il prezzo rimane invariato.

La 60 Plus Limited Edition prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 60 GB di traffico internet in dati 4G a 10 euro al mese con addebito su credito residuo e senza vincoli contrattuali. Il nuovo cliente dovrà però far fronte ad un contributo di attivazione di 10 euro che sale a 15 per i già clienti che hanno intenzione di cambiare offerta. Anche in questo caso a partire dal 3° rinnovo l’operatore aggiungerà 5 GB al mese e 50 SMS senza costi aggiuntivi.

L’opzione tariffaria Special Plus comprende invee minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet a 9.90 euro al mese. Il costo di attivazione è in promozione a 5 euro per i nuovi clienti mentre per i già clienti sale a 15 euro. Dal terzo rinnovo riceverete altri 5 GB e 50 SMS al mese senza costi aggiuntivi. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.