Le 1000 soluzioni che WhatsApp offre ogni giorno servono sicuramente agli utenti per avere quante più possibilità in generale. L’applicazione infatti non si occupa da anni solo di messaggistica istantanea, ma anche di chiamate e videochiamate per tenersi in contatto con chiunque.

Il tutto è stato possibile proprio grazie ai tanti e nuovi aggiornamenti, i quali sono arrivati con costanza e soprattutto con sempre più qualità. WhatsApp è diventata non a caso l’applicazione più scaricata in assoluto in giro per il mondo, contando oltre 1,5 miliardi di utenti. Attualmente ci sono però diverse persone che richiederebbe un livello molto più alto di privacy, il quale in realtà è già possibile. Si tratta infatti di lamentele che lasciano il tempo che trovano, anche se a quanto pare qualcuno avrebbe trovato una modalità molto interessante. Si tratterebbe di un’applicazione di terze parti molto semplice da utilizzare.

WhatsApp, grazie a questa nuova applicazione gli utenti possono entrare da invisibili e senza lasciare traccia con il loro ultimo accesso

Spesso e volentieri quando gli utenti ricevano un messaggio su WhatsApp, tendono ad ignorarlo per non lasciare traccia. Le spunte blu o magari l’ultimo accesso potrebbero infatti rivelare informazioni che in alcuni casi potrebbero risultare scomode. Proprio per questo nasce un’applicazione che prende il nome di Unseen e che risulta gratuita oltre che legale per tutti.

Questa consente di intercettare i messaggi che arrivano su WhatsApp in modo da poter rileggere altrove. Ovviamente con questa soluzione potrete evitare l’ultimo accesso e anche di essere online mentre leggete.