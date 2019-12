Anche se il Natale è trascorso, continua il periodo delle festività. Sino al prossimo 6 Gennaio, i provider telefonici, tra cui spicca Vodafone, offriranno al pubblico delle offerte vantaggiose per costi e soglie di consumo. L’operatore inglese proprio in questo periodo ha presentato un’inedita promozione all inclusive in cui sono presenti linea di telefonia fissa, telefonia mobile e contenuti di intrattenimento.

Vodafone, con 39,90 euro è possibile attivare l’offerta per tutta la famiglia

L’iniziativa che vi presentiamo si chiama Vodafone Giga Family Christimas. Come intuibile dal nome, la promozione si rivolge a tutta la famiglia ed è comprensiva di quattro diverse parti.

Al costo base di 39,90 euro gli abbonati riceveranno una sottoscrizione per le reti in Fibra Ottica. Sarà quindi possibile navigare su internet tra le proprie mura di casa alla velocità massima di 1 Gbps.

Per quanto concerne la parte della telefonia mobile, all’interno di Giga Family Christimas è disponibile una delle ricaricabili più convenienti del momento: la Vodafone Special 50. I clienti avranno a loro disposizione telefonate senza limiti da effettuare verso numeri fissi e mobili a cui si aggiungono anche 50 Giga per navigare in rete.

Vantaggiosa anche la disponibilità di contenuti per l’intrattenimento. Sempre all’interno di questo grande pacchetto sarà disponibile a costo zero il ticket Intrattenimento di NOW TV.

In ultima battuta, c’è poi un ultimo extra per tutti i componenti della famiglia. Vodafone mette infatti a disposizione una quota di Giga da condividere con i propri cari. Gli utenti potranno utilizzare ben 100 Giga extra oltre le soglie della ricaricabile.