I clienti Iliad e MVNO continuano ad essere avvantaggiati dal low cost di Vodafone che rivolge loro un’incredibile offerta a soli 5,99 euro al mese. La tariffa è disponibile online e presso i punti vendita del gestore e permette di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

70 GB di traffico dati in 4G Basic

Passa a ho Mobile: ecco la straordinaria offerta rivolta ai clienti Iliad e MVNO!

L’offerta del gestore ho Mobile attualmente rivolta ai clienti del gestore francese Iliad e di numerosi operatori virtuali è la tariffa più conveniente tra quelle offerte dal low cost. I clienti possono ottenerla a soli 5,99 euro al mese ottenendo anche i servizi importanti, ovvero:

avviso di chiamata

trasferimento di chiamata

navigazione hotspot

sms ho. chiamato

Contattando il numero 42121 i clienti hanno la possibilità di conoscere il credito residuo e, tramite l’app ufficiale del gestore, possono monitorare lo stato della promozione e i consumi effettuati. Inoltre, l’app permette di richiedere il rinnovo anticipato della tariffa in caso di esaurimento dei 70 GB di traffico dati previsti.

L’attivazione prevede un costo iniziale di soli 6,99 euro, di cui 0,99 euro sono necessari per ottenere la nuova SIM. Questa può essere richiesta presso uno dei numerosi punti vendita dell’operatore ma è possibile ottenerla anche tramite corriere con spedizione gratuita o ritirandola in una delle edicole convenzionate. In quest’ultimo caso non sarà necessario saldare la spesa iniziale online. L’operatore, infatti, permette di sostenere il pagamento direttamente alla consegna della nuova SIM.